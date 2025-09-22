Skandal: „Harry Potter“-Darstellerin wegen OnlyFans ausgeladen!
Ausgerechnet ein OnlyFans-Projekt wird einem beliebten „Harry Potter“-Liebling zum Verhängnis – doch pikante Aufnahmen gab es auch von anderen Stars ….
„Harry Potter“ machte sie bekannt – und manche Schauspieler:innen wagten danach freizügigere Auftritte abseits der Zauberwelt.
© IMAGO / Everett Collection
Viele Fans erinnern sich an Jessie Cave noch als Lavender Brown in „Harry Potter“. Damals, spielte sie das verliebte Mädchen, das Ron den Kopf verdrehte. Heute, mit 38, geht sie ganz neue Wege – und die sorgen für mächtig Schlagzeilen. Denn Cave ist auf OnlyFans aktiv. Aber: Statt freizügiger Fotos oder heißen Clips geht es bei ihr um einen eher ungewöhnlichen Fetisch – ihre Haare!
Jessie Cave fliegt von „Harry Potter“-Convention
So harmlos das klingt, die Folgen waren hart: Jessie Cave wurde von einer „Harry Potter“-Convention ausgeladen. Auf ihrem Blog schrieb sie: „Ich habe kürzlich erfahren, dass ich nicht für eine Harry-Potter-Convention gebucht wurde, weil ich jetzt bei OnlyFans bin“ Als Grund nannten die Veranstalter, dass es sich um eine Familienshow handle – und OnlyFans mit Pornografie in Verbindung gebracht werde.
Cave reagierte empört: „Das hat mich verblüfft, da einige Schauspieler, die an Conventions teilnehmen (eigentlich die meisten Schauspieler), schon im Fernsehen und in Filmen mit Sexszenen und Nacktheit zu sehen waren. Ich spiele nur mit meinen Haaren!“ Und damit hat sie nicht Unrecht: Daniel Radcliffe war bereits als Teenager nackt in „Equus“ zu sehen, auch Rupert Grint drehte eine Sexszene im Film „Cherrybomb“.
OnlyFans statt Zauberwelt: So erklärt Jessie Cave ihren Schritt
Doch statt gekränkt zu sein, nimmt Cave die Absage erstaunlich locker. Sie sehe ihre Zeit im „Harry Potter“-Universum ohnehin als abgeschlossen: „Ich bin nicht traurig darüber, dass es keine ‚Harry Potter‘-Conventions mehr geben wird … Außerdem bin ich seit über 15 Jahren auf Conventions und habe genug Fotos und Erinnerungsstücke.“
Für die Schauspielerin steht heute anderes im Vordergrund: Als vierfache Mutter will sie ihre Familie absichern und ihre Schulden loswerden. Nach dem Ende der „Harry Potter“-Reihe war Cave zwar weiter als Schauspielerin und Autorin aktiv, doch der große Hollywood-Erfolg blieb aus – stattdessen lebt sie mit kleineren Projekten, Theaterauftritten und ihrem Podcast mit Partner Alfie Brown. Genau deshalb wagt sie nun das OnlyFans-Experiment – allerdings bewusst nur für ein Jahr. Weiter erklärt Cave in ihrem Blog:
„Mein Ziel? Mich selbst stärken? Denjenigen aus der Vergangenheit, die mich falsch eingeschätzt haben, zu beweisen, dass ich nicht so süß bin? Zeit in etwas investieren, das ich zuvor nie beachtet habe: Selbstliebe. Es fühlt sich so an, als würde ich etwas Verbotenes tun, etwas ein wenig abgef**tes. Ich mag das. Das Regelbuch der braven kleinen Schauspielerin zerreißen.“