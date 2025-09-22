Skandal: „Harry Potter“-Darstellerin wegen OnlyFans ausgeladen!

Für die Schauspielerin steht heute anderes im Vordergrund: Als vierfache Mutter will sie ihre Familie absichern und ihre Schulden loswerden. Nach dem Ende der „Harry Potter“-Reihe war Cave zwar weiter als Schauspielerin und Autorin aktiv, doch der große Hollywood-Erfolg blieb aus – stattdessen lebt sie mit kleineren Projekten, Theaterauftritten und ihrem Podcast mit Partner Alfie Brown. Genau deshalb wagt sie nun das OnlyFans-Experiment – allerdings bewusst nur für ein Jahr. Weiter erklärt Cave in ihrem Blog: