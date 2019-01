Harry Styles' Fans laufen Sturm gegen GQ-Cover

GQ UK hat im Monat September alle fünf " "-Sänger auf dem Cover. Fünf verschiedene Ausgaben werden produziert, auf jeder ist einer zu sehen. Mit dabei natürlich eine jeweils persönliche Unterzeile.

Die ist bei nicht optimal gewählt, meinen die Fans: "He's up all night to get lucky", steht da unter dem Wuschelkopf von Harry Styles. Frei übersetzt kann das heißen, dass er die ganze Nacht auf ist, um Sex zu haben.

Nun laufen die Fans Sturm und drohen GQ: "Ich bin f***ing angep***t darüber, wie sie dich dargestellt haben. Du bist keine verdammte Männerh**e, du bist ein Cupcake", lautete einer der Kommentare auf Twitter. "Ich werde euch fertig machen GQ, ihr habt euch mit den Falschen angelegt", war noch eher harmlos. Andere Fans wünschten den GQ-Redakteuren den Tod, drohten ihnen, sie zu ermorden und skizzierten alle möglichen Dinge, die sie den Leuten des Magazins und deren Geschlechtsteilen antun möchten.

Wirklich Angst muss GQ wohl nicht haben, schließlich handelt es sich bei den meisten bösen Kommentatoren um Mädchen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren. Und trotz des Mini-Shitstorms ist davon auszugehen, dass die Fans das GQ trotzdem kaufen werden.