Harry Styles: Keine Frauen über 43!

Diese ist 43 Jahre alt und markiert damit für den 18-Jährigen eine magische Grenze, wie Styles in einem Interview mit dem britischen Magazin "You" auf die Frage, welche Frauen er nicht daten würde, verriet. "Jede Frau, die älter ist als meine Mutter - sie ist 43." Seitdem Styles durch sein Mitwirken in der Boyband One Direction zu internationalem Ruhm gelangte, hat er sich trotz seiner jungen Jahre bereits einen Ruf als Womanizer gemacht. Zuletzt wurde er mit der TV-Moderatorin Caroline Flack in Verbindung gebracht, die mit ihren 33 Jahren ganze 15 Jahre älter ist, als der Sänger. Die meisten der Frauen oder Mädchen, mit denen er abgelichtet werde, seien jedoch nur gute Freunde, beteuert der Musiker, der seinen Ruf als Frauenheld nicht nachvollziehen kann. "Ich gehe in London weg. Ziemlich viele der Mädchen, mit denen ich fotografiert werde, sind nur Freunde. Wenn es nach den Zeitungen geht, dann habe ich allerdings etwa 7.000 Freundinnen", resümiert er.