"Hartz und Herzlich"-Elvis: Drastische Wendung! "Ich bin der reichste Mensch der Welt"

Wer jetzt vermutet, Elvis hätte der Geldsegen ereilt, täuscht. Der Mannheimer gibt zuletzt auf seinem TikTok-Account zu: "Ich bin kein TikToker in diesem Sinne und kein Influencer. Ich habe hier schon Angebote bekommen, Kooperationspartner oder Sponsoren, aber habe das abgelehnt. [...] Mein Konto ist immer auf null. Ich schmeiß’ immer gleich alles raus."

Doch was macht ihn dann zum selbsternannten "reichsten Mensch der Welt"? Das erklärt er ebenfalls in einem Video auf TikTok: "Ich habe eine Ehefrau, acht gesunde Kinder und fünf gesunde Enkelkinder. Das ist der größte Reichtum, den man haben kann – und nicht die Nullen hinter dem Komma." Außerdem richtet er sich im Weiteren auch an seine Fans und schwärmt: "Ich hab die tollste Community der Welt und dafür wollte ich nur mal 'danke' sagen. [...] Jetzt wisst ihr, was Reichtum heißt und Gesundheit gehört auch dazu." Dann bleibt nur zu hoffen, dass ihm all dieser nicht materielle Reichtum so lang wie möglich erhalten bleibt.

