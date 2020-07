Haruma Miura: Schauspieler stirbt mit nur 30 Jahren!

Am Samstagnachmittag erschien Haruma nicht zur Arbeit. Sein Manager machte sich große Sorgen – und guckte in seiner Wohnung in Tokyo nach dem Rechten. Dort fand er den Schauspieler leblos vor. Haruma wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, doch für den 30-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Derzeit wird von einem Suizid ausgegangen. Denn in seiner Wohnung wurde von den Ermittlern ein Abschiedsbrief gefunden. Das berichtet die japanische Rundfunkgesellschaft "NHK News".

Suizid-Gedanken? Kreisen deine Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprich mit anderen Menschen darüber. Hier findet ihr Hilfe: Unter 0800/111 0 111 oder 0800/111 0 222 findet ihr kostenfrei Hilfsangebote in vermeintlich auswegslosen Lebenslagen.

