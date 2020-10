Hasley: Neue Frisur! Sie hat sich von ihrer Haarpracht getrennt

Die 26-Jährige hat zum Rasierer gegriffen und sich die komplette Haarpracht abrasiert! Das Ergebnis zeigt sie stolz bei Instagram. "Pünktlich zum Beanie-Wetter", schreibt sie zu dem Bild.

Die Fans lieben den neuen Look der Amerikanerin. "So schön", "Wow" oder "Du siehst so hübsch aus", sind nur ein Bruchteil der vielen positiven Kommentare.

Es ist ein gewagter Look, vor allem bei Frauen. Aber Hasley rockt ihn total. Ihr hübsches Gesicht wird durch die superkurzen Haare noch mehr betont, ihre strahlenden Augen kommen so richtig zur Geltung. Und: Die Sängerin spart sich morgens ganz viel Zeit, denn auf ein Styling kann sie bei den raspelkurzen Haaren locker verzichten.