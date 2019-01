Hausbesuch von Brad

Zumindest nicht, was sein Projekt "Make it right" angeht. Dabei dreht sich alles darum, diejenigen mit Häusern zu versorgen, die beim Hurrikan-Unglück in New Orleans 2005 ihr Dach über dem Kopf verloren hatten. Und wie eine Betroffene jetzt verriet, komme Brad sie regelmäßig in ihrer neuen Bleibe besuchen. Nicht nur, um zu überprüfen, ob mit dem Haus alles in Ordnung ist, sondern angeblich auch, um die traditionelle Speise Gumbo, ein für die Südstaaten typischer Eintopf, mit ihr zu schlemmen. "Er ist schon fast wie ein Verwandter", so Melba Leggett-Barnes gegenüber der US-"Life & Style". "Ich koche und er liebt es." Irgendwie verständlich schließlich ist es kein Geheimnis, dass hinter dem Herd eine Niete ist.