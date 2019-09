Hayden Panettiere: Erwischt! Sie liebt den Bruder ihres Ex-Partners

Reddit this

Sie lachen, schauen sich immer wieder tief in die Augen und halten Händchen. Ist Hayden Panettiere etwa in den Bruder ihres Ex-Freundes verliebt?

Im Mai sorgten und ihr damaliger Freund Brian Hickerson für ein waschechtes Drama. Die beiden stritten sich so heftig, dass die Polizei einschreiten musste. Besonders bitter: Der Business Manager wurde handgreiflich und verletzte die 30-Jährige. Anschließend musste er sich wegen häuslicher Gewalt vor Gericht verantworten.

Hayden Panettiere: Prügel-Drama! Ihr Freund wurde verhaftet

Ist Hayden wieder vergeben?

Nach dem Vorfall zog die Schauspielerin einen Schlussstrich und beendete die Beziehung. Nun scheint sie allerdings frisch verliebt zu sein – in Brians Bruder Zach! „Daily Mail“ veröffentlichte Paparazzi-Fotos, auf denen Hayden und ihr neuer Schatz Händchen haltend durch New York laufen.

Hayden strahlt auf den Fotos bis über beide Ohren und schaut ihren Zach immer wieder glücklich an. Ist sie also wirklich in den Bruder ihres Ex-Freundes verliebt oder sind die beiden nur gute Freunde? Bisher hat sie sich noch nicht zu den Fotos geäußert. Wir dürfen gespannt sein!

Es ist nicht das erste Mal, dass Hayden Panettieres Beziehungsstatus Fragen aufwirft: