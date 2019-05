Hayden Panettiere: Häusliche Gewalt! Ihrem Freund drohen 4 Jahre Haft

Reddit this

hoffte so sehr, den Rest ihres Lebens mit Brian Hickerson verbringen zu können. Doch Anfang Mai wurde ihr Freund verhaftet. Der Grund: häusliche Gewalt! Mehrere US-Amerikanische Medien berichteten, dass es zwischen den beiden zu einer heftigen Auseinandersetzung kam. Die Polizei musste anrücken und die mit Rötungen übersäte Hayden aus der beängstigenden Situation befreien.

Wladimir Klitschko: Hayden Panettiere verrät Details zur Trennung

Hayden Panettiere: Häusliche Gewalt!

Wie „TMZ“ berichtet, soll der 34-Jährige seine Freundin angegriffen haben. Anschließend berichteten Nachbarn davon, „laute, schmerzerfüllte Schreie“ aus dem Haus gehört zu haben. Einer von ihnen wählte sofort den Notruf. Hickerson wurde zwar verhaftet, kaufte sich allerdings selbst aus der Untersuchungshaft frei.

Trotzdem muss der Schauspieler sich nun für den Vorfall verantworten. Wie „TMZ“ wissen will, wird ihm häusliche Gewalt vorgeworfen. In Kalifornien können ihm nun also bis zu vier Jahre Haft drohen. Der zuständige Bezirksstaatsanwalt soll bereits die Höchststrafe für Brian Hickerson gefordert haben. Dieser soll im Oktober 2018 sogar seinen eigenen Vater angegriffen haben.