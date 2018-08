Hayden Panettiere: Liebes-Drama um ihren neuen Freund

Der will doch nur spielen – und zwar am liebsten in ! Haydens Lover hat nur seine Karriere im Kopf...

Augen auf bei der Männerwahl! Denn Hayden Panettieres potenzieller Prinz Charming Brian Hickerson könnte ein ganz fieser Frosch sein... Letzte Woche zeigte sich die Schauspielerin total happy mit dem 28-Jährigen beim Verlassen des Szene-Lokals „Craig’s“ in L.A. und schien nach der Trennung von Ex-Boxweltmeister Wladimir Klitschko (42) wieder total verknallt.

Ist Hayden auf einen Betrüger reingefallen?

Doch jetzt droht der 28-Jährigen der Absturz von Wolke sieben, denn: Brian soll weniger an Hayden als an ihren Kontakten interessiert sein! „Er ist vor Kurzem nach L.A. gekommen, um Schauspieler zu werden“, heißt es aus Brians Umfeld. „Er klappert Castings ab und versucht, in Hollywood Fuß zu fassen.“ Wie praktisch, dass die neue Frau an seiner Seite zufällig ein erfolgreicher Filmstar ist...

Wladimir Klitschko & Hayden Panettiere: Trennungs-Drama

Der Gedanke, dass Brian nur ein mieses Spiel mit ihr treiben könnte, ist Hayden wohl noch nicht gekommen: Gerade hat sie ihren Lover ihrem Bruder Jansen (23) vorgestellt. Ihr neuer Lover ist bereits fester Bestandteil ihrer Clique. Man feierte zusammen und hatte jede Menge Spaß. Aber ernst meint es hier wohl nur eine....