Hayden Panettiere: Polizei packt aus! So heftig hat ihr Ex sie verprügelt

Brian Hickerson drohen bis zu vier Jahre Haft. Dem Ex-Freund von wird häusliche Gewalt vorgeworfen. Im Mai 2019 soll er die 29-Jährige angegriffen haben. Die Polizei musste anrücken und den Streit schlichten. Mittlerweile hat der Richter ein Kontaktverbot verhängt. Hickerson muss einen Sicherheitsabstand von mindestens 100 Metern zu Hayden einhalten.

Hayden Panettiere: Prügel-Drama! Ihr Freund wurde verhaftet

Hayden wurde übel zugerichtet

Bei der Anklagevorlesung am 10. Juli erklärte die Polizistin Amber Findley, wie sie Hayden Panettiere nach dem Streit vorgefunden hat. Scheinbar wurde sie von ihrem damaligen Freund heftiger zugerichtet, als bisher angenommen. "Aua, aua, aua, du tust mir weh", soll die Schauspielerin geschrien haben. Man konnte sie schon vor dem Haus hören.

Die Polizei fand Hayden im Schlafzimmer. "Ich habe sofort gesehen, dass ihre Augen und ihr Gesicht geschwollen waren. Sie hatte auch blaue Flecken am Hals", so die Polizistin. "Als ich mich mit Hayden unterhalten hab, zog sie ihr Sweatshirt aus. Ich habe neben einer Bisswunde noch weitere blaue Flecken an beiden Armen entdeckt."