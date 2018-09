Hayden Panettiere & Wladimir Klitschko: Drastischer Schlussstrich

Reddit this

trennt sich plötzlich ganz schnell von dem Haus, in dem sie mit so viele glückliche Momente verbrachte...

Für sie beginnt jetzt ein neuer Lebensabschnitt: Nach mehr als neun Jahren Beziehung sollen sich Hayden Panettiere (29) und Wladimir Klitschko (42) getrennt haben. Auch ihre Luxusvilla in Nashville, Tennessee, wird jetzt frei – weil hier alles zu sehr an die gemeinsame Zeit erinnert?

Hayden verkauft ihr Liebesnest

Trotz 45 Zentimetern Größenunterschied waren sie ein Traumpaar: die US-Schauspielerin und der Boxweltmeister! Doch immer wieder wurde spekuliert, ob die Beziehung von Hayden und Wladimir in der Krise steckt: Nur selten sah man sie zusammen, in Interviews hielten sie sich mit großen Liebesbekundungen zurück. Vor ein paar Wochen ließ ihre Mutter Lesley Vogel (62) dann die Bombe platzen: Im Interview mit „Radar Online“ bestätigte sie offenbar die Trennung von Klitschko: „Ich denke, in ihrem (Haydens) Leben verändert sich jetzt einiges.“ Das Verhältnis der beiden sei aber noch gut, Lesley rechne sogar mit einem Liebes-Comeback.

Doch das erscheint jetzt immer unwahrscheinlicher: Hayden zieht einen Schlussstrich. Sie hat ihre Villa im Stadtteil Green Hills in Nashville zum Verkauf angeboten. Hier verbrachten sie und Wladimir viele glückliche Momente. Die Erinnerung daran will sie jetzt offenbar genauso schnell loswerden wie das Haus: Möglichst bald soll es den Besitzer wechseln. Daher auch der relativ geringe Verkaufspreis von umgerechnet 1,42 Millionen Euro.

Hayden hat angeblich schon einen Neuen

Dafür bekommt man 560 Quadratmeter Grundstück, vier Schlafzimmer, fünf Badezimmer, einen Pool, eine Sauna und ein privates Fitnessstudio. Außerdem ist das Haus mit den neuesten Hightech-Features ausgestattet: Per Fernbedienung lassen sich Licht, Sound und Temperatur steuern. Schick, schick!

Warum jetzt alles so schnell geht, dafür könnte auch Haydens neuer Flirt verantwortlich sein. Mit dem Schauspieler Brian Hickerson (28) läuft sie bereits Händchen haltend durch . Und auch Mama Lesley bestätigt: „Ich glaube, es geht ihr sehr gut!“