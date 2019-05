Hayden Panettieres: Prügel-Drama! Ihr Freund wurde verhaftet

Reddit this

Einfach unfassbar! Eigentlich dachte , dass sie in Brian Hickerson ihre große Liebe gefunden hat. Das Paar wirkte bisher immer total verliebt und glücklich. Doch wie „TMZ“ nun berichtete, wurde der Freund der 29-Jährigen übergriffig und verletzte sie dabei.

Hayden Panettiere & ihr neuer Freund: Jetzt wagen sie den nächsten Schritt!

Hayden Panettiere: Häusliche Gewalt

Das Drama soll sich am Mittwoch nach einem Bar-Besuch abgespielt haben. Scheinbar kam es zum Streit und Brian erhob die Hand gegen Hayden. Die Polizei musste einschreiten und ihn wegen häuslicher Gewalt unter Arrest stellen! Obwohl die Beamten mehrere Blutergüsse am Körper der Blondine feststellten, wurde ihr Freund gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar am Donnerstag wieder entlassen.

Wie das Magazin außerdem berichtet, soll es nicht das erste Mal gewesen sein, dass Brian gewalttätig wurde. Zuletzt soll er seinen Vater während eines Streits mit einer Flasche durchs Haus gejagt haben.