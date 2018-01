Hedi Klum: Unerwartete "GNTM"-News! So etwas gab es noch nie

Ab 08. Februar ist es wieder so weit. Die 13. Staffel von "Germanys Next Topmodel" startet auf ProSieben in die nächste Runde. Modelmama Heidi Klum sucht erneut nach dem nächsten Nachwuchs-Model. Wie jetzt bekannt wurde, hat sie sich dafür etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Dass Heidi ihre Model-Sprösslinge in jeder Staffel mit einer extravaganten Reise überrascht, ist den meisten Fans bekannt. Allerdings will Heidi dieses Jahr noch eins draufsetzen. Wie jetzt bekannt wurde, startete die erste Show der 13. Staffel an einem karibischen Traumstrand. So berichtet Heidi gegenüber "ProSieben": "Wir überraschen unsere Topmodel-Anwärterinnen jedes Jahr mit etwas Besonderem. Für diese Staffel haben wir gleich 50 Nachwuchsmodels in ein sonniges Paradies geladen, die Karibik. Was kann es Schöneres geben."

Thomas Hayo und Michael Michalsky sind auch dabei

Wie in den vergangenen Jahren, treten auch diesmal Thomas Hayo und Michael Michalsky mit ihren "Germanys Next Topmodel"-Teams gegeneinander an. Die beiden Jurymitglieder treten der neuen Staffel positiv gegenüber. So verrät Thomas: "Michael und ich haben unsere Teams sehr genau ausgewählt. Wir zeigen Heidi eine geballte Ladung starker Persönlichkeiten mit dem Zeug zum Topmodel". Auch Michael ist sich sicher: "Wir haben wirklich besondere Nachwuchsmodels gecastet. In Kombination mit der paradiesischen Kulisse wird unser Show-Auftakt dieses Jahr einzigartig." Im Vergleich zu den letzten Jahren, wird die Siegerin dieses Jahres auf dem Cover von "Harper's Bazaar" zu sehen sein. Wer sich den heiß begehrten Coverplatz erkämpfen wird? Wir können gespannt sein!