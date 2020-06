Heftige Kälte-Peitsche: Es droht ein Eis-Sturm in Deutschland!

Nach "Xavier" ist noch keine Entspannung in Sicht, denn schon in den nächsten Stunden droht das nächste Wetter-Chaos! In Deutschland wird es richtig kalt - teilweise werden nur noch 10 Grad erreicht, nachts muss sogar mit Bodenfrost gerechnet werden.

Dazu kommen noch heftige Regenfälle - in einigen Regionen soll es über mehrere Tage durchweg regnen. Überschwemmungen und überflutete Keller sowie Straßen sind nicht auszuschließen.

Und auch der nächste Sturm ist in Anmarsch: Besonders an den Küsten kann es erneut zu Böen kommen - und das in Verbindung mit den eisigen Temperaturen. Die Kälte-Peitsche trifft Deutschland mit voller Wucht. In höheren Lagen muss mit Schnee gerechnet werden. Immerhin: Ab Donnerstag soll dann sogar wieder mal die Sonne scheinen, es soll aber kalt bleiben.