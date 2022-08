Heidi Klum: Abgetaucht! Große Sorge um Tochter Leni Klum

Heidi Klum könnte nicht stolzer auf ihre Tochter Leni Klum sein. Nicht nur tritt die 18-Jährige nun bereits erfolgreich in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter und zog schon mehrere große Model-Jobs an Land, nun wagte das Nachwuchs-Model auch noch einen weiteren großen Schritt. Nachdem Leni im Juni ihren Highschool-Abschluss in der Tasche hatte, wurde sie im Anschluss bereits an einer Uni in New York angenommen! Doch genau das bereitet ihrer berühmten Mutter nun Bauschmerzen.