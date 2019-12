Heidi Klum: Albtraum! Nimmt Seal ihr jetzt die Kinder weg?

Eine freudige oder eine schlechte Nachricht? Heidi Klum (46) ist sich da wohl auch noch unsicher. Denn Ex-Ehemann (56) zieht plötzlich wieder in ihre Nähe. Jahrelang lebte der Sänger am anderen Ende der Welt, in Australien. Doch nun kaufte er sich Hals über Kopf eine Villa in den Bergen von Santa Monica – nur 30 Kilometer von Heidi und den gemeinsamen vier Kindern entfernt.

Es ist der Zeitpunkt des Umzugs, der vielleicht Sorgen bereitet. Kaum hat sie ihrem jungen Lover (30) das Jawort gegeben, taucht Seal plötzlich auf. Aus Angst um Leni (15), Henry (14), Johan (13) und Nesthäkchen Lou (10)?

Muss Heidi Klum um ihre Kinder bangen?

Kritiker bemängeln: Statt sich um die Kinder zu kümmern, genügend Zeit mit ihnen zu verbringen – dreht sich Heidis Welt meist nur um den jungen Ehemann. Ständig irgendwelche Liebesurlaube, ständig neue Kussfotos und jede Menge wilde Partys bis in die Morgenstunden. Gerne mit einem Gläschen Champagner!

Heidi Klum: Schock-Enthüllung! Ihre Familie steht vor einem Scherbenhaufen

Seal, so heißt es, tobe deshalb vor Wut. Die Kinder sind schließlich fast alle in der Pubertät, ein stabiles Zuhause hat jetzt oberste Priorität. Was Seal auch wurmt: die Männerwahl seiner Ex. „Heidi sucht sich immer diese jungen Männer aus, die mehr Interesse daran haben, zwischen den Laken herumzuturnen, als mit den Kindern zu spielen“, motzte er kürzlich in einem Interview.

Höchste Zeit für den Vater, die Sache in die Hand zu nehmen. Seal kommt nach Hause. Gemeinsam mit seiner neuen Freundin Tina. Seine Luxusvilla ist riesig – und sie hat genügend Platz. Nimmt er Heidi etwa jetzt die Kinder weg?

Diese Skandalfotos von Tochter Leni dürften die Situation für Heidi Klum nicht verbessern. Die Bilder seht ihr im Video: