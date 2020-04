Heidi Klum: Alkohol-Eklat hinter den Kulissen!

"GNTM" ist kein Zuckerschlecken! Während der Dreharbeiten gibt es strenge Regeln, an die sich die Kandidatinnen halten müssen. Alkohol ist strengstens verboten! Doch Lijana und Larissa haben sich nach Drehschluss trotzdem ein Gläschen Wein gegönnt. Drohen den beiden jetzt Konsequenzen?

Müssen Larissa und Lijana nach Hause fahren?

Larissa plagt in der nächsten Folge das schlechte Gewissen, sie will bei Heidi die Karten auf den Tisch legen. "Ich werde ihr einfach alles erklären, es auch in seinem Namen entschuldigen und mich für nichts rechtfertigen, aber einfach erklären, wie es war und dann abwarten, was sie dazu sagen wird", bespricht sie mit Lijana. Doch kurz vorher zittern Larissa die Knie. "Das ist wirklich ein heftiges Gespräch. Das Schlimmste, was passieren kann, wäre, wenn sie mich und Lijana aus dem Wettbewerb ausschließt. Das wäre das Allerschlimmste, es gibt nichts, was da rankommt."

Ob ihre Befürchtungen wahr werden? Das erfahrt ihr heute Abend um 20:15 Uhr bei ...

