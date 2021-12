Heidi Klum: Alles aus! Sie hat ihm das Herz gebrochen

Günthers raffinierter Schachzug

Dass Papa Klum ausgerechnet am Nikolaustag ein altes Foto von sich und Heidi postete, dürfte ein weiterer raffinierter Schachzug seiner Deeskalations-Strategie sein. "Dieses kleine Mädchen lebt heute in Amerika!", kommentierte er erinnerungsselig. Allerdings beißt er, wie schon bei einem ähnlich sentimentalen Annäherungsversuch an Halloween, bei seiner Tochter vorerst auf Granit: Heidi reagierte mit eisiger Nichtachtung auf die warmen Worte. Was sie betrifft, ist das Verhältnis zu Günther, dem treuesten Förderer und Begleiter ihrer Weltkarriere, offenbar heillos zerrüttet. Zu tief sitzt wohl die Kränkung, dass er ihrer italienischen Hochzeit mit Tom Kaulitz vor zweieinhalb Jahren demonstrativ fernblieb.