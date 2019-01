Heidi Klum: Als Kleopatra für den guten Zweck

Reddit this

Wegen des Wirbelsturms "Sandy" gab es in diesem Jahr nicht die berühmte Halloween-Party von Heidi Klum (39). Nun hat sie die Kostümsause doch noch nachgeholt, zu Gunsten der Opfer von "Sandy".

Denn der komplette Erlös der verspäteten Halloween-Party geht an ein gemeinnütziges Projekt.

Wie schon vorher mit Foto angekündigt machte uns die Kleopatra mit all-over Glitzergesicht, was sehr befremdlich wirkte.

Anders als die Jahre zuvor zeigte sich Heidi Klum nicht mit ihrem aktuellen Lebensgefährten im abgestimmten Kostümensemble.

Heidi "Kleopatra" Klum kam zusammen mit dem Weihnachtsmann zum roten Teppich. Hinter den Kulissen wurde gemunkelt, dass Lover Martin Kristen als Badman verkleidet über die Hintertür dazugestoßen war.

Lange kann Heidi Klum nicht gefeiert haben. Immerhin hat sie am nächsten Morgen schon wieder fleißig Kisten fürs "Rote Kreuz" gepackt. Diese Hilfspakete gingen an die Opfer des Wirbelsturms.

