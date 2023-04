Heidi Klum: Also doch! die 49-Jährige wird bei GNTM ausgetauscht

Sie ist gerade einmal 18 Jahre alt und hat mehr erreicht als so manches Model während eines ganzen Laufsteg-Lebens. In Hamburg stellte Leni Klum jetzt für Deichmann ihre eigene "Fila meets Leni Klum" Kollektion vor und gibt sich im InTouch-Interview super-ehrgeizig: "Meine oberste Priorität ist es, das College mit sehr guten Noten abzuschließen. Ich weiß, das müsste ich gar nicht unbedingt, da ich keine Ärztin werden will. Ich will es mir aber selbst beweisen und so gute Noten wie möglich schreiben", lässt sie uns wissen. Und das, obwohl sie sich eigentlich zurücklehnen könnte, denn in ihrer kurzen Karriere soll Leni bereits mehr als zwei Millionen Euro verdient haben! Plant sie bei soviel Tatendrang also schon den nächsten Boss-Move – für die Zeit nach dem Abschluss?