Heidi Klum: Aus und vorbei! Sie hat es bestätigt

"Mit allem, was gerade in der Welt passiert, fühlt es sich für mich noch zu früh an, eine Party zu feiern. Also werde ich es auch dieses Jahr nicht machen", erklärt Heidi ihre Entscheidung jetzt gegenüber dem Magazin "TooFab". Doch wer jetzt denkt, Partyplanerin Heidi legt sich dieses Jahr auf die faule Haut, liegt so richtig falsch. "Ich würde gerne noch ein Jahr aussetzen, aber ich arbeite jetzt schon an etwas, weil ich eine kreative Person bin und ich dafür lebe. Das ist der Grund, warum ich morgens aufstehe, weil ich es liebe." Da können sich die Fans ja schon mal auf Oktober 2022 freuen...

