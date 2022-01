Heidi Klum: Aus und vorbei! Jetzt ist alles anders!

Auch in diesem Jahr will die 48-Jährige den Fokus wieder auf Diversity legen. Größe, Gewicht oder Alter? Sollen bei der Wahl ihres Topmodels keine Rolle spielen: "Es gibt kleine, sehr große, kurvige, schlanke, junge und ältere Teilnehmerinnen. Unsere Jüngste ist 18, die Älteste 68! Ich denke, wir sind uns alle einig, dass es so einen diversen Cast noch nie gegeben hat", so Heidi über die bunte Auswahl der "Meedchen" laut "Intouch".

