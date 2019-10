Heidi Klum: Aus und vorbei! Sie macht offiziell Schluss

und Vater Günther waren jahrelang unzertrennlich. Auch beruflich ein eingespieltes Team. Günther managte seine Tochter mit der "Heidi Klum GmbH". Doch damit ist jetzt Schluss...

Heidi Klum macht offiziell Schluss

Ein Auszug aus dem Handelsregister zeigt, dass Heidi jetzt ihr eigenes Unternehmen "HK Germany GmbH" gegründet hat, in der sie Geschäftsführerin ist. Die Firma hat ihren Sitz in Berlin und nicht in Bergisch Gladbach. Damit bestätigt sich, was schon seit Wochen gemunkelt wird: Heidi und Günther gehen in Zukunft geschäftlich getrennte Weg.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Intime Sex-Enthüllung!

Was ist zwischen Heidi und Günther Klum vorgefallen?

Über die Gründe für den Bruch zwischen Vater und Tochter kann nur spekuliert werden. Als Günther nicht zu Heidis Hochzeit mit Tom Kaulitz erschien, war der Aufschrei groß. Angeblich ist Günther überhaupt nicht von der Auswahl seines Schweigersohnes begeistert. Auch beruflich sollen sich die beiden uneinig sein. "Günther befürchtet wohl, dass sich die Marke Heidi Klum in eine für ihn nicht akzeptable Richtung bewegen könnte. Außerdem ist es ihm ein Dorn im Auge, dass Heidi ihre Kinder verstärkt in der Öffentlichkeit präsentiert", plauderte ein Insider gegenüber der "BILD"-Zeitung aus. Was dran an den Gerüchten ist? Unklar...

Vor kurzem tauchten schockierende Bilder von Heidis Tochter Leni auf. Die ganze Geschichte erfahrt ihr im Video: