Heidi Klum: Ausgerechnet ER fällt ihr jetzt in den Rücken

Oha, das klingt nun doch eher so, als wären ihm die sich ewig wiederholenden Szenen zwischen Walk, Challenge und Fotovergabe schwer auf die Nerven gegangen! Vielleicht ging es Thomas auch gegen den Strich, dass es in der TV-Show immer weniger ums Model-Business geht, dafür aber immer mehr um Zicken-Krieg und Drama, Drama … In jedem Fall dürften die überraschend offenen Worte bei Heidi nicht gerade für Begeisterung sorgen! Denn sie hat nicht nur jahrelang mit Hayo zusammengearbeitet, sie ist auch eng mit ihm befreundet … "Wir treffen uns oft auf einen Drink oder auch mal bei Heidi zum gemeinsamen Dinner. Sie ist eine exzellente Köchin", verriet Thomas mal in der "Closer". Noch im vergangenen August besuchte der gebürtige Saarländer Heidi in ihrem Haus in Los Angeles, planschte mit ihr im Pool und schaute mit Heidis Mann Tom Kaulitz (31) Fußball. Dass Thomas das TV-Konzept seiner guten Freundin nun so öffentlich kritisiert, dürfte weniger gut ankommen. Nicht ausgeschlossen, dass Thomas so schnell nicht wieder zum Dinner eingeladen wird …