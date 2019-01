Heidi Klum & Tom Kaulitz: Baby-Alarm!

Er ist bereits der perfekte Vater für Heidi Klums vier Kinder: Zu Weihnachten führte seine Neu-Familie nach Disneyland aus. Ein anderes Mal klimperte er mit Stieftochter Lou auf der Gitarre oder zockte Videospiele mit Leni, Henry und Johan. Am Neujahrstag ging es mit Kind und Kegel zum Strandspaziergang. Und wie es aussieht, bleibt die Familie nicht zu sechst – Heidi soll noch mal Nachwuchs erwarten!

Heidi Klum: Baby-Alarm! Eine Freundin packt aus

Eine Freundin des 45-jährigen Models verplapperte sich kürzlich gegenüber dem „National Enquirer“: „Heidi will noch ein weiteres Kind, bevor es zu spät ist“, erklärte sie. Dafür, dass es schon geklappt haben könnte sprechen übrigens mehrere Indizien: Bei den Golden Globe trug das Model ein verräterisches Kleid. In der schwarzen Monique Lhuillier-Kreation stach sofort Heidis ausgesprochen üppiges Dekolleté ins Auge. Und unter dem weit geschnittenen Rock mit Blumen-Applikationen ließe sich nur allzu gut ein Baby-Bäuchlein verstecken – eine geschickte Kleiderwahl des Models für den roten Teppich!

Für Tom Kaulitz wäre es das erste Baby

Heidi strahlte mit ihrem neuen Verlobungsring, den ihr Tom an Heiligabend an den Finger gesteckt hatte, um die Wette. Auffällig: Ihr Gesicht wirkte runder – ebenfalls ein Anzeichen für eine Schwangerschaft. Für Tom wäre es das erste Mal, dass er Vater wird. Der Musiker sei „die Liebe ihres Lebens“, sagte Heidi unlängst. Dass sie sich Nachwuchs mit ihm wünscht, deutete sie schon im August vergangenen Jahres an. Damals antwortete Heidi auf die Frage, ob sie weiteren Kindern offen gegenüber stehe: „Du weißt nie, was im Leben passiert (…) Dinge passieren. Ich weiß nicht, was geschehen wird.“ Ein Nein hört sich anders an.

Und warum auch nicht? scheint nach zwei gescheiterten Ehen endlich angekommen zu sein. Mit Tom ist sie unfassbar glücklich! Was gibt es da Schöneres, als ein gemeinsames Baby?