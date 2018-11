Heidi Klum: Baby-Bauch-Alarm! Diese Foto ist eindeutig!

Verrät dieses Bild das süße Geheimnis?! Erst an Halloween sorgten Heidi Klum und Tom Kaulitz mit ihrem Kinderwagen-Auftritt für jede Menge Aufsehen. Dieses Foto der Model-Mama stellt dies nun allerdings in den Schatten...

Ist schwanger, oder ist sie es nicht? An Halloween waren Heidi und Tom dabei zu beobachten, wie sie als "Prinzessin Fiona" und "Shrek" verkleidet über den "Red Carpet" spazierten. Mit ihm Gepäck: Ein Kinderwagen, in dem süße Baby-Monster-Figuren ihrem Kostüm den letzten Schliff verpassten. Doch nicht nur die Kostüme des Paares sorgten für reichlich Aufsehen. Auch der Kinderwagen ließ Raum für mächtig Spekulationen. Viele fragten sich: "Wollen Heidi und Tom noch ein Baby?" Dieses aufgetauchte Foto könnten nun die Antwort liefern...

Heidi Klum: Jetzt lässt sie die Bombe platzen!

Heidi Klum: Baby-Bauch-Foto sorgt für Aufsehen!

Via " " teilt Heidi nun ein Foto von sich, welches sie mit einer "XXL"-Pizza im Auto zeigt. Dazu kommentiert sie, dass sie von New York nach Deutschland reist, um in die neue "Germanys Next Topmodel"-Staffel zu starten. Für ihre Fans eine absolute Sensation. Schließlich warten schon jetzt alle sehnsüchtig auf den Start der Casting-Show. Doch nicht nur Heidis Ankündigung erntet jede Menge Aufsehen! Vor allem ihr Bauch steht im Fokus der Fan-Kommentare...

Die Fans von Heidi sind sich sicher!

Wie unter dem Post von Heidi deutlich wird, sorgt eine Beule in ihrem Wollpullover für mächtig Schwangerschafts-Spekulationen bei ihren Fans. So ist in den Kommentaren zu lesen: "Ist das da ein Babybauch???" sowie "Ist Heidi schwanger?". Ehrliche Worte, die zeigen: Heidis Fans wären von einem Klum-Kaulitz-Baby absolut begeistert.

Das Heidi allerdings tatsächlich ein Baby erwartet, ist unwahrscheinlich. Auch wenn sich unter der "Wollpullover-Beule" ein niedlicher Baby-Bauch verstecken könnte, zeigte Heidi erst vor einigen Tagen in ihrem "Instagram"-Account, dass sie immer noch so rank und schlank ist, wie immer...