Heidi Klum: Baby-Hammer! Dieses Foto sagt ALLES!

Vor einem halben Jahr haben sich und ganz romantisch auf Capri das Jawort gegeben. Gibt es jetzt die nächste süße Neuigkeit bei dem Glamour-Paar? Ja, glauben ihre Fans. Denn ein neues Foto der 46-Jährigen zeigt eine ziemlich verdächtige Rundung...

Bei der Aufzeichnung der Show "America's Got Talent", für die Heidi Klum in der Jury sitzt, präsentierte sie sich in einem hautengen Kleid mit Schlangen-Muster. So weit, so typisch Heidi. Doch eine Seitenansicht enthüllt: Bei der sonst gertenschlanken Model-Mama zeichnet sich eine kleine Wölbung ab. Die Fans sind sich sicher: Da muss ein Baby unterwegs sein! Bei spekulieren die User wild drauf los: "Sag mal irre ich mich oder sehe ich da ein Schwangerschaftsbäuchlein?", "Könnte Heidi schwanger sein? Oder hat sie nur etwas zu viel gegessen?", "Schwanger?", lauten die Kommentare ihrer Follower.

Ist Heidi Klum schwanger?

Heidi Klum hat sich zu den süßen Gerüchten zwar noch nicht geäußert. In letzten Interviews ließ sie jedoch immer wieder durchblicken, dass sie sich eher kein fünftes Kind mehr vorstellen könne. Aber wer weiß - vielleicht hat sie ihre Meinung doch noch geändert. Gatte Tom Kaulitz (30) hat schließlich noch keine leiblichen Kinder und gerät immer wieder ins Schwärmen, wenn er Babys sieht.

Über sein Leben als Stiefpapa sagte Tom erst kürzlich: "In erster Linie ist es natürlich total schön." Und weiter: "Also vor ein paar Jahren waren Kinder bei uns noch kein Thema, um ehrlich zu sein." Klingt so, als hätte sich seine Denkweise zum Thema Familie ziemlich verändert. Es ist also alles möglich...

