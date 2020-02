Heidi Klum: Baby-Hammer! Jetzt bricht sie ihr Schweigen!

Reddit this

Na das ist mal eine Ansage! Seit ihrer Hochzeit mit Tom Kaulitz im August vergangen Jahres machen immer wieder Gerüchte die Runde, dass die beiden noch ein Baby bekommen. Heidi hielt sich dazu stets bedeckt - bis jetzt...

Heidi Klum lässt Baby-Bombe platzen

Gestern Abend flimmerte die erste Folge der neuen "Germany's Next Topmodel"-Staffel über die Fernsehbildschirme und sorgte bei allen Fans für mächtig Herzklopfen. Doch nicht nur die Mädels sorgten bei den "GNTM"-Zuschauern für ordentlich Aufsehen. Vor allem eine Aussage von Heidi, ließ alle ganz besonders aufhorchen. In einem Gespräch mit Star-Fotograf Rankin erklärte die nämlich zum Thema Baby: "Das wird nicht passieren! Der Backofen ist zu!" Na das ist mal eine Ansage. Doch was sagt Ehemann Tom dazu?

Will Tom auch keine Kinder

Erst vor gut einem Monat schwärmte Tom, laut "Okmag.de", bei der "McDonald’s Kinderhilfe Stiftung": Vor ein paar Jahren waren bei uns beiden (Tom und seinem Bruder Bill, Anm. d. Red.) Kinder noch kein Thema. Das hat sich total geändert." Ob er unter diesen Umständen wohl mit Heidis Plänen d'accord geht? Wir können definitiv gespannt sein. Fakt ist jedenfalls: Tom hat sich in das Patchwork-Familienleben mit Heidi und ihren vier Kindern perfekt eingefunden und erfüllt seine Rolle absolut vorbildhaft.

Wird Heidi diese Hürde meistern?