Heidi Klum: Baby Nummer 5! Jetzt lässt sie die Bombe platzen

In der letzten Folge von "Germany's next Topmodel" mussten Heidi Klums Meeedels ein Alien-Shooting mit Kindern meistern. "Mit Kindern weißt du nie genau, was dich erwartet. Gerade wenn die Kinder noch klein sind, verstehen sie das nicht voll und ganz. Man muss sehr einfühlsam sein. Man muss mit dem Kind eine Connection aufbauen", erklärte Gastjuror Thomas Hayo. Bei den Mini-Models am Set kamen auch bei Heidi Muttergefühle auf...

Heidi Klum spricht über Baby Nummer 5

Die 46-Jährige war völlig entzückt von den kleinen Rackern. Für Thomas die perfekte Gelegenheit, um zu fragen, wie es mit ihrer Familienplanung aussieht. "Wie viele Kinder möchtest du denn gerne?", hakte er nach. Heidis überraschende Antwort: "Angeblich steht in meiner Hand drin, dass es noch ein Kind gibt..."

Wir erinnern uns: Beim "GNTM"-Casting in München prophezeite Kandidatin und Kartenlegerin Charlotte, dass Heidi ein fünftes Mal Mama wird. "Also, im Moment ist es noch blockiert. Das Baby hat noch einen Moment keine Zeit zu kommen. Aber in Zukunft sehe ich die Häuslichkeit bei euch. Ja! Heidi bekommt noch ein Baby", erklärte das angehende Model. Mal sehen, ob sie damit Recht behalten wird...

