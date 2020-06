Heidi Klum: Baby-Sensation mit 47! Jetzt ist es raus

Sie hat zwar schon, aber will noch mal… Heidi hat das Baby-Fieber gepackt! Als vor Kurzem bei der US-Castingshow „America’s Got Talent“ eine Kandidatin die Bühne samt knuddeligem Nachwuchs betrat, gingen bei Jurorin Heidi die Hormone durch: „Ich will auch noch mal so ein Kleines!“, platzte es vor laufenden Kameras aus ihr heraus.

Eine echte Kinderüberraschung! Schließlich hatte Modelmama Klum (47) weiteren Nachwuchs erst im Februar kategorisch ausgeschlossen: „Das wird nicht passieren. Der Ofen ist aus!“, stellte sie damals klar. Das klang eigentlich so endgültig, dass jetzt selbst TV-Kollegin Sofía Vergara (47) in der Show lieber noch mal nachfragen wollte: „Ein Baby? Du hast doch schon vier!“ Aber Heidi ist offenbar fest entschlossen, rief ganz happy: „Jaaaaaa!“