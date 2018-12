Heidi Klum: Baby-Überraschung!

Heidi Klum gehört zu den erfolgreichsten Models der Welt. Doch jeder Superstar fängt mal klein an. Auf ließ sie die alten Zeiten Revue passieren.

So sah Heidi als Baby aus

Heidi postete ein süßes Video, in dem sie private Aufnahmen aus ihrer Kindheit und ihren Modelanfängen zeigt. "Ich wollte nicht immer ein Model werden. Ich konnte mir darunter gar nichts vorstellen", erzählte sie in dem kurzen Clip. Doch ihre Freundin konnte sie überzeugen, sich bei Thomas Gottschalks Show "Model 92" zu bewerben. Die damals 19-jährige Schülerin setzte sich gegen 25.000 Konkurrentinnen durch - und gewann die Sendung. "Damals war ich super schüchtern und bekam kaum ein Wort raus. Mein Englisch war furchtbar. Ich habe immer nur gesagt: 'Hi, i'm Heidi and i'm from Germany. Nice to meet you'."

Heute ist von der Schüchternheit nicht mehr viel übrig. Nach ihrem Sieg ging es steil bergauf. 1998 schaffte es Heidi auf das Cover der "Sports Illustrated". Internationale Marken rissen sich um die blonde Schönheit aus Deutschland. Von 1997 bis 2015 schwebte sie als Engel bei der legendären "Victorias Secret"-Show über den Laufsteg. Auch als -Gesicht machte sich Heidi einen Namen. So ist sie u.a. bei "Germany's next Topmodel" und "America's Got Talent" zu sehen.

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Jaa, süße Neuigkeiten!

Planen Heidi und Tom Nachwuchs?

Auch privat läuft es rund für die 45-Jährige. Nach zahlreichen gescheiterten Beziehungen scheint sie mit Freund endlich angekommen zu sein. "Er ist die Liebe meines Lebens", schwärmte sie bei . Wagen die beiden Turteltauben etwa bald den nächsten Schritt? "Du weißt nie, was im Leben passiert (...) Ich weiß nicht, was passieren wird", sagte sie vieldeutig gegenüber . Klingt fast so, als ob Hochzeit und Baby nicht ausgeschlossen sind...