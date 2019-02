Heidi Klum: Babybauch? Ihr Kleid passt nicht mehr

Reddit this

Die Gerüchteküche brodelt wie verrückt. Bei jedem Auftritt von fällt der Blick nur auf ihren Bauch. Ist sie wirklich schwanger? Sie selber befeuert diese Gerüchte nur allzu gerne...

Heidi Klum: Schock-Bilder von Tochter Leni veröffentlicht!

Heidi Klum: Ihr Kleid passt nicht mehr

In der letzten Zeit scheint Heidi Klum ihren Bauch gerne mal hinter voluminösen Kleidern und weiten Outfits zu verstecken. Etwa weil er langsam wächst? Darauf deutet zumindest das neuste Video in ihrer -Story an...

Darauf wird das Model gerade für GNTM eingekleidet. Doch das ist gar nicht so einfach! Denn das Kleid, in das sie schlüpfen soll, ist ihr etwas zu eng. Die Stylistin hat Probleme es zuzubekommen. Ganz schön auffällig...

Heidi Klum spielt mit den Gerüchten...

Mit dem Video befeuert Heidi Klum natürlich wieder ordentlich die Schwangerschaftsgerüchte. Schon auf die Aussage von , der verriet, dass die 45-Jährige tatsächlich schwanger sei, reagierte sie ziemlich locker. "Aber Wolfgang mit Dir habe ich noch ein kleines Hühnchen zu rupfen", schrieb sie. Ein Dementi klingt defininitiv anders...