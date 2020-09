Heidi Klum: Bauch-Bild sorgt für Wirbel!

Heidi ließ es sich am Wochenende mit Ehemann Tom Kaulitz zu Hause so richtig gut gehen! Daran ließ sie via Instagram auch die Fans teilhaben. Die "GNTM"-Chefin postete mehrere von sich, Tom und den beiden Hunden beim Grillen. Dabei trug Heidi nur einen knappen Bikini, so dass die Follower freien Blick auf ihren durchtrainierten Bauch hatten. Ganz schön heiß! Da macht nicht nur Schatz Tom große Augen…