Heidi Klum: Beauty-Schock! Was ist mit ihrem Gesicht passiert?

Als bei der diesjährigen "Grammy"-Verleihung erschien, sorgte sie für reichlich Getuschel. Das Model sieht anders aus als sonst. Ihre Lachfalten sind plötzlich verschwunden. Und auch sonst wirkt ihr Gesicht irgendwie aufgepolsterter. Hat Heidi etwa dem -Doc einen Besuch abgestattet?

Das sagt der Experte zu Heidi Klums Gesicht

Sender hat bei einem Experten nachgehakt. "Unter den Augen wirkt sie frischer. Und diese Lachfalten, obwohl sie richtig offen lacht auf dem Foto, sind fast vollständig verschwunden. Viel kriegt mach natürlich auch mit HD-Make-up hin, aber das gesamte Gesicht wirkt properer", urteilt der plastische Chirurg Dr. Michael König.

Hat Heidi etwa einen Eingriff machen lassen? "Man kann für so ein Event für 24 Stunden oder 48 Stunden nachhelfen. Es gibt nicht vernetzte Hyaluronsäure, die man in diese Bereiche einspritzen kann. Das Gesicht wirkt etwas voller, kriegt so einen leichten Glow, einen Frischeaspekt", so der Mediziner. Nach 2-3 Tagen nach diesem Eingriff sieht man wieder aus wie vorher.

Heidi Klum: Beauty-Geheimnis gelüftet!

Hat Heidi Klum zugenommen?

Auch eine Gewichtszunahme würde die Veränderung erklären. "Das spiegelt sich im Gesicht bei sehr schlanken Leuten sofort ab." Vielleicht hat Heidi in den letzten Monaten mit Ehemann einfach etwas geschlemmt. Oder steckt womöglich sogar eine Schwangerschaft dahinter? Schließlich sagte gerade erste eine "GNTM"-Kandidaten mit ihren Tarotkarten voraus, dass Heidi nochmal Mama werden wird…

