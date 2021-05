Heidi Klum: Beautyschock! Was ist mit ihrem Gesicht passiert?

Das Heidi Klum ihre Fans regelmäßig via "Social Media" mit Updates aus ihrem Alltag versorgt, ist definitiv nichts Neues. So gibt sie immer wieder private Einblicke in ihr Berufs- und Familienleben und hält damit ihre Community auf Trab. Mit einem ihrer jüngsten Posts sorgt das Topmodel nun jedoch für besonders viel Kopfzerbrechen. Der Grund: Heidi präsentiert sich mit XXL-Schlauchbootlippen. Auf den ersten Blick wirkt es so, als ob sich das Model die Lippen hat machen lassen und ihren Fans das fertige Ergebnis präsentieren möchte. Doch bei genauerem Hinsehen wird schnell deutlich, dass sich Heidi einen kleinen Spaß erlaubt hat. So handelt es sich bei ihrer dicke Lippen lediglich um einen "Instagram"-Filter. Ihre Anhänger können also unbesorgt sein: Heidi sieht noch genau so fabelhaft aus wie immer - zum Glück!