Heidi Klum: Bestätigt dieses Foto die Babybauch-Gerüchte?

Hoppla! War das beabsichtigt? In der letzten Zeit wurde immer wieder darüber spekuliert, ob und ein gemeinsames Kind erwarten würden. Beide gaben dazu bis jetzt noch kein Statement ab. Allerdings könnte ein jetzt aufgetauchtes Foto die Antwort auf alle Babybauch-Gerüchte liefern...

Heidi Klum & Tom Kaulitz: Diese Tatsache beantwortet alle Hochzeits-Gerüchte!

Heidi Klum: Schwanger?

Schon seit einigen Tagen tauchen immer wieder Bilder auf, bei denen sich Heidis Fans sicher sind: Unter Heidis Outfits ist ein eindeutiger Babybauch zu erkennen. So auch jetzt! Auf einem ihrer neusten " "-Posts könnte Heidi nun das süße Geheimnis gelüftet haben...

Heidi Klum: Dieses Foto gibt Rätsel auf!

Für die Vergabe eines Sterns auf dem "Walk of Fame" an "America's Got Talent"-Kollege Simon Cowell entschied sich Heidi für ein Kleid, in dem sie einen absoluten "wow"-Auftritt hinlegte. Doch damit nicht genug! Ein Detail an Heidis Kleid sorgte bei ihren Fans für besonders viel Aufsehen: Eine überdimensionale Rüsche, die einen Babybauch verdecken könnte.

Ob dies von Heidi jedoch absichtlich so gewählt wurde, ist nicht bekannt. Bis jetzt gab die Model-Mama dazu noch kein Statement ab...