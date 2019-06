ist im Kaulitz-Fieber! Mit ihrem Tom plant sie derzeit ihre Traumhochzeit. Doch auch mit seinem Zwillingsbruder Bill schmiedet sie große Pläne....

Heidi und Bill machen gemeinsame Sache

Am Mittwoche wurde bei den "Screenforce Days" in Köln verkündet, dass Heidi die neue Show "Queen of Drags" moderieren wird. In der Sendung macht sie sich mit ihren Kollegen und auf die Suche nach der besten Draqueen Deutschlands. Während ihre beiden Jury-Kollegen vor Ort waren, wurde Heidi laut der "BILD"-Zeitung per Skype dazu geschaltet.

Bill ist schon jetzt völlig aus dem Häuschen. " , Kostüme und Make-up sind meine Leidenschaft, seitdem ich ein kleines Kind war. Ich liebe Drags, brenne für die Show und freue mich, dass Deutschland nun endlich unsere besten und buntesten Drags zu sehen bekommt", erzählte er bei der Veranstaltung.

Bill war schon bei "GNTM"

Mit hat der -Frontmann bereits einige Erfahrungen gesammelt. 2013 beurteilte er mit Bruder Tom in der Jury von " ". In der letzten Staffel "GNTM" unterstütze er Heidi als Gastjuror bei "GNTM" - und durfte mit seiner Band sogar im großen Finale auftreten. Mal sehen, ob er seinen neuen Job genauso gut meistern wird…