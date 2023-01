Heidi Klum: Bittere Abrechnung nach 13 Jahren

Es war nur eine Frage der Zeit bis Heidi Klums ehemaliges "Meeedchen" Tessa Bergmeier bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" über die Model-Mama auspackt: Schließlich war sie schon während ihrer Teilnahme bei "Germany’s Next Topmodel" 2009 nicht gut auf die Chef-Jurorin zu sprechen. Wir erinnern uns an die berühmte Szene, in der Tessa ihr sogar den Mittelfinger zeigte! Doch was das Model jetzt im Camp erzählte, dürfte Heidi bitter aufstoßen.

