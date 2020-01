Heidi Klum: Bittere Klatsche nach dem "GNTM"-Start!

Laufen Heidi Klum die Models davon? Schon in der ersten Folge von "Germany's next Topmodel" schmiss eine Kandidatin hin.

Gestern Abend war es endlich wieder soweit! "Germany's next Topmodel" ging in die nächste Runde. suchte mit Designer Julien MacDonald und Schauspielerin Milla Jovovich die besten Meeedels beim Casting aus. Unter ihnen auch die 28-Jährige Marcia. Doch die hatte so gar keine Lust auf die Show...

Heidi Klum: "Sie bekommt noch ein Baby"

Kandidatin Marcia: "Ich bin zu alt für den Scheiß!"

"Ich habe halt einen Anruf bekommen und sollte dahin. Dann habe ich erst gesehen, dass es GNTM ist", meckerte sie bereits am Anfang. Auch dass sie für die zwei Tage nicht bezahlt wurde, passte ihr so gar nicht. Also schmiss Marcia hin. "Ich möchte nach Hause. Ich habe gemerkt, dass diese Show nichts für mich ist. Ich bin zu alt für den Scheiß", erklärte die 28-Jährige. Stattdessen wolle sie ihren eigenen Weg gehen. "Reisende soll man nicht aufhalten", fand Heidi - und ließ ihre Kandidatin ziehen. Lässt sich hoffen, dass Heidi in der Staffel nicht noch mehr Models davon laufen...

