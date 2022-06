Heidi Klum: Bittere Klatsche wegen Tochter Leni Klum

Mit den Worten "Heidi hat Diversity just entdeckt, als sich gezeigt hat, dass ihre eigene Tochter keinerlei Modelmaße und keinen göttlichen Körper hat und ohne die Protektion der Mama niemals eine Chance auf dem Laufsteg hätte. Seitdem werden plötzlich all jene umarmt, für die das ebenso gilt" macht Désirée Nick mehr als deutlich, was sie von Heidi Klum und ihren neuen Werten bei "Germany's Next Topmodel" hält...Autsch!

