Heidi Klum: Bittere Tränen in der Öffentlichkeit

Heidi Klum reist seit vielen Jahren immer wieder um die Welt. Für das Model gehört es einfach zum Job dazu, in verschiedenen Ländern zu arbeiten und sich mit Kunden zu treffen. Blöd nur, dass die 44-Jährige unter Flugangst leidet.

Ein Augenzeuge verriet gegenüber „National Enquirer“ nun, dass die GNTM-Jurorin während eines Trips plötzlich so ausflippte, dass sie mitten im Flugzeug weinen musste. „Heidi brach in Tränen aus und fing an, den Rufknopf wieder und wieder zu drücken und wollte, dass die Stewardess ihr versicherte, dass alles okay sei“, erinnert er sich zurück. Wie furchtbar! Für Klum muss es die Hölle gewesen sein, plötzlich so große Panik verspürt zu haben.

So soll sie die Stewardess sogar darum gebeten haben, sich auf den freien Platz neben ihr zu setzen. Glücklicherweise konnte die Frau ihr die Angst nehmen. „Nachdem sie sich ein wenig beruhigt hatte, beichtete Heidi, dass sie so eine große Angst vorm Fliegen hat, dass sie oft bei netten, ihre Hand haltenden Flugbegleitern in der Küchenecke sitzt“, erzählt der Insider weiter. Arme Heidi!