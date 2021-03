Heidi Klum: Bittere Trennung

Schon lange heißt es aus Insider-Kreisen, das Verhältnis von Vater und Tochter sei sehr abgekühlt, seit Heidis heutiger Ehemann Tom (31) in ihr Leben getreten ist. Denn Günther Klum soll der neue Partner seiner Tochter von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen sein. Dass Papa Klum Heidis Hochzeit mit Tom im Sommer 2019 fernblieb, heizte die Gerüchteküche noch weiter an.