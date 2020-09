Heidi Klum: Bitteres Aus! Es ist besiegelt

Wie die "BILD"-Zeitung jetzt berichtet, konnten sich Heidi und Sender ProSieben nicht auf ein Gehalt einigen. Außerdem war man mit der Produktionslage in Deutschland nicht zufrieden. Deswegen liegt "Queen of Drags" auf Eis. Ob die Show jetzt komplett abgesetzt wird oder jemand anderes Heidis Job übernimmt? "Diese Frage müssen Sie dem Sender stellen. Die Siegerin der ersten Staffel ist übrigens bei uns unter Vertrag", erklärt ihr Vater Günther Klum auf "BILD"-Nachfrage. Es bleibt also spannend...

