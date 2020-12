Heidi Klum: Bitteres Familiendrama wegen Tochter Leni! Ex-Mann Seal schäumt vor Wut!

Dass sie es sich dank dieses Alleingangs wohl endgültig mit ihrem Ex verscherzt, nimmt sie offenbar billigend in Kauf. Doch Seal ist nicht der Einzige, der ein Problem mit Lenis Model-Debüt hat. Auch Heidis Vater Günther, dessen Verhältnis zu seiner Tochter in letzter Zeit ohnehin angespannt ist, soll toben. Vor einiger Zeit antwortete er auf die Frage, was er von Lenis Model-Plänen hielt, noch mühsam diplomatisch: "Für meine Verhältnisse ein bisschen früh." Wie "Closer" berichtet, machte er jetzt gegenüber RTL seinem Unmut deutlicher Luft: Für Leni sei das Modeln aktuell wahrscheinlich eine coole Sache, aber wer wisse schon, was die Zukunft bringt. Zudem sorge er sich um ihre Ausbildung. Besonders bitter: Seine Frau Erna war beim "Vogue"-Shooting dabei! Günther dürfte sich also momentan ähnlich hintergangen fühlen wie Seal, zumal auch er stets mit Adleraugen darüber gewacht hat, dass seine Enkelkinder auf Fotos unkenntlich gemacht wurden, um ihre Privatsphäre zu bewahren. Doch nachdem Leni nun mit mütterlicher Hilfestellung den Sprung aufs Cover des wichtigsten Modemagazins gewagt hat, ist der Welpenschutz für den Teenager endgültig vorbei. Weder Adoptivvater Seal noch Großvater Günther können ihre Kleine jetzt noch beschützen. Der hässliche Zoff scheint programmiert. Vielleicht wäre es für Leni ja mal wieder an der Zeit, einen netten Brief zu schreiben. Oder gleich zwei...