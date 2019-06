Heidi Klum: Böse Klatsche für die 46-Jährige!

Für läuft es momentan rund! Sie schwebt nicht nur mit ihrem Verlobten auf Wolke Sieben, sondern hat auch gerade für sechs weitere Staffeln "GNTM" unterschrieben. Doch jetzt der Schock...

Peinliche Nominierung für Heidi Klum

Die Modelmama wurde vom Verein Deutsche Sprache (VDS) als "Sprachpanscher des Jahres" nominiert. Der Grund: Ihre schlechte Ausdrucksweise und Anglizismen. Immer wieder spricht sie in ihrer Modelshow von "Challenges", "Personality" oder "Family and Friends". Außerdem verwendet sie extrem oft das Plusquamperfekt ("Das war super gewesen").

Die gute Nachricht: Heidi ist nicht die einzige Nominierte. Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer darf auf eine Auszeichnung "hoffen". Seine Werbekampagne zum Helmtragen mit dem Slogan "Looks like shit. But saves my life" kam beim VDS überhaupt nicht gut an. "Bisher richteten sich die Proteste vor allem gegen die sexistischen Anspielungen dieses Plakats. Aber die Unterstellung, deutsche Jugendliche wären nur noch auf Englisch anzusprechen, sei mindestens genauso schlimm", lautet ihre Begründung. Mal sehen, wer von den beiden am Ende die Nase vorne hat...