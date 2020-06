Heidi Klum: Böse Rache an ihrem Vater

Übrigens: Eigentlich kommt es nicht mal von ungefähr, dass Heidi so offen mit ihrem Körper umgeht. Denn das hat ausgerechnet Günther ihr so vorgelebt, wie Heidi früher mal in einem Interview mit dem US-Magazin „OceanDrive“ verriet: „Für mich begann das Thema Nacktheit schon als Kind. Wir sind viel an FKK-Strände gefahren.“ Tja, man sollte eben immer vorsichtig sein mit dem, was man seinen Kindern beibringt...