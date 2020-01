Heidi Klum & Conchita Wurst: Drama hinter den Kulissen!

Drama hinter den Kulissen von "Queen of Drags"! Heidi Klum will Conchita Wurst aus der Jury werfen.

Vergangenes Jahr wagte ein Experiment. Mit "Queen of Drags" brachte sie die erste Castingshow für Dragqueens ins deutsche . Eine zweite Staffel soll laut Insiderkreisen bereits beschlossene Sache sein. Doch Heidi will eine drastische Änderung vornehmen...

Heidi Klum will Conchita Wurste abservieren

Das Model war überhaupt nicht zufrieden mit Jurorin . "Heidi Klum verlangt, Conchita Wurst für die zweite Staffel zu ersetzen. Sie braucht ein Bauernopfer", verrät jetzt ein Insider gegenüber der "BILD"-Zeitung. soll wegen seiner familiären Verbindungen weiterhin Teil der Show sein. Doch Sender will auch an Conchita festhalten. Sendersprecher Christoph Körfer hält sich auf Nachfrage jedoch bedeckt: "ProSieben entscheidet entspannt im Frühjahr, wann es eine zweite Staffel 'Queen of Drags' gibt. Über die Besetzung der Jury kann gerne jeder spekulieren. Die Wahrheit ist, dass ProSieben den zweiten Schritt nicht vor dem ersten macht." Es bleibt also spannend...

