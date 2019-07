Heidi Klum: Dadurch verrät sie sich jetzt selbst!

Reddit this

Hat sich jetzt etwa selber verraten? Obwohl sich die und zu ihrer Hochzeit stets bedeckt hielten, könnte das Topmodel nun unbewusst das Heirats-Geheimnis gelüftet haben...

Bill Kaulitz: Überraschende Typveränderung!

Heidi Klum und Tom Kaulitz im Hochzeits-Glück

Erst vor einigen Tagen postete Heidi noch ein Bild via " ", zu dem sie kommentierte, dass sie gerade mit der Hochzeitsplanung beschäftigt ist. Wann sich Heidi und Tom auf Capri jedoch das Jawort geben wollen, verriet sie nicht. Allerdings könnte Heidi nun anhand der jüngsten Ereignisse das Heiratsdatum selbst verraten haben...

Bei Heidi ist es verdächtig still

Obwohl Heidi regelmäßig Bilder aus ihrem Leben via "Instagram" teilt, ist es aktuell verdächtig still auf dem Account der Beauty geworden, Ihr letzter Post, in dem sie über die Hochzeitsplanung sprach, liegt bereits zwei Tage zurück. Ist das etwa ein Zeichen dafür, dass sich Heidi und Tom schon jetzt das Jawort gegeben haben? Wir können definitiv gespannt sein...

Bei Heidi stehen alle Zeichen auf LIEBE: