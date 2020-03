Heidi Klum: Das Corona-Test-Ergebnis ist da!

Reddit this

Schon seit 14 Tagen sitzt Heidi Klum in Corona-Quarantäne. Jetzt ist endlich das Test-Ergebnis da - und es gibt gute Nachrichten!

Es waren Tage des Zitterns und Bangens: stand unter akutem Corona-Verdacht, zeigte viele typische Symptome, die dafür sprachen, dass sie sich mit dem Virus infiziert haben könnte. Doch nun kann die Model-Mama aufatmen: Das Test-Ergebnis ist offenbar negativ ausgefallen.

Das gab die GNTM-Chefin nun bei bekannt. Sie postete ein Foto, das sie entspannt auf einer grünen Wiese unter blauem Himmel zeigt. Ihr Kommentar dazu: "Day 14 staying home" sowie der vielsagende Hashtag "covid_19negative". Glück gehabt!

Heidi und Tom sind negativ getestet

Bereits seit Mitte März schleppt Heidi Klum eine schwere Erkältung mit sich herum. Erst nach zwei Wochen brachte das Test-Ergebnis nun die Erleichterung. Zuvor war auch bereits Ehemann negativ auf das Virus gestestet worden. Das Paar dürfte ziemlich happy sein, dass es nun Entwarnung gibt und so auch keine Gefahr besteht, dass sie ihre Kinder anstecken könnten.

Auch die Erkältungssymptome lassen langsam nach, wie Heidi Klum in einem Kommentar verriet. Es gehe ihr "viel besser". "Ich hatte nur eine schlimme Erkältung und versuche, gesund zu werden." Und weiter: "Vielen Dank, dass sich so viele erkundigt haben, wie es mir geht. Passt auf euch", wandte sie sich an ihre Fans.

-OP-Schock bei Heidi Klum! Die Bilder seht ihr im Video: